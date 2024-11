Med potovanjem v svet prerij sem se spomnila ikoničnega govora poglavarja Seattla, s katerim je leta 1954 ob prodaji zemlje belim priseljencem v svojem jeziku nagovoril guvernerja Washingtona. Ta odločna prošnja belemu človeku, naj spoštuje zemljo, odstira odnos ameriških staroselcev do narave. S tem razmišljanjem sem vstopila med Navajce, v največji rezervat v državah Utah, Arizona in Nova Mehika, kamor so se prebivalci iz severozahodne Kanade in Aljaske preselili okoli 15. stoletja. Ljudstvo Diné, kot se imenujejo sami, je izjemno uspešno pri ohranjanju svoje edinstvene kulture in jezika, k...