Brendan Fraser se vrača na velika platna

Kot najmlajši od štirih sinov kanadskih staršev je odraščal v ameriški Indiani. Na družinskem izletu v London se je navdušil nad gledališčem in se odločil za študij igre. Prebijal se je kar hitro in uspešno ter navduševal tako v komičnih in romantičnih kot resnih vlogah.

A naporne fizične vloge so terjale operacije kolena, hrbtenice in celo glasilk. Leta 1998 se je poročil s igralko Afton Smith, s katero ima tri sinove. Pred petimi leti je povedal, da ga je leta 2003 predsednik Združenja tujih dopisnikov Hollywooda, ki stoji za zlatimi globusi, spolno napadel.

Sledil je kup življenjskih sprememb: ločitev, smrt mame in huda depresija z drugimi zdravstvenimi težavami. Zdaj je naposled srečen z novo partnerico Jeanne Moore, za najnovejšo vlogo je prejel že deset nagrad, obeta pa se mu tudi oskar.

Videli smo ga tudi v vlogi enega od praznoglavih metalcev v filmu Praznoglavci leta 1994.

Leta 1997 smo ga gledali v filmu George iz džungle.

Nastopil je v treh delih franšize Mumija.

Elizabeth Hurley še danes pravi, da je njen najljubši soigralec, skupaj pa sta nastopila v filmu Začaran.

Po snemanju filma Potovanje v središče Zemlje z mladim Joshem Hutchersonom je producenta tožil, ker ni prejel plačila.

Za vlogo osamljenega učitelja, ki se bori s težko obliko debelosti v filmu Kit, mu napovedujejo oskarja.