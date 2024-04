Končno sta spet skupaj! Dva šampiona, predvsem pa velika zaveznika. Peter Prevc je po veličastnem slovesu od zimske karavane že koristno unovčil prosti čas in z družino obiskal Primoža Rogliča. Zbližali so ju smučarski skoki, tako sta poglobila vezi in postala brata. Vsaj tako pravi eden najboljših kolesarjev sveta, ki ne more skriti veselja ob večdnevnem druženju s športnim tovarišem. Priložnost sta izkoristila, da nadoknadita zamujeno, saj si izmenjujeta tekmovalni sezoni, kar omogoča, da lahko navijata drug za drugega. Pero je denimo lani pospremil Roglo do slavne zmage na italijanskem Gir...