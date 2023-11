V osebnoizpovednem projektu Srednja bedna igralec, avtor in poet obuja spomine na srednješolske tegobe in najstnikom osvetljuje pot, da ne bi zatavali v temo, ki je njega privedla na zaprti oddelek Psihiatrične bolnišnice v Idriji. Brez olepševanja govori o svoji bolečini in radosti, žalosti in smehu, ki ga tako spretno riše na naše obraze v kar treh komičnih projektih hkrati, začenši s Fantovščino, Ićkoti in aktualno hit predstavo Fejmiči: sama sta najboljša. S svojo poezijo Steklena glava nam je ponudil tudi vpogled v svoje lucidne misli, zdaj pa javnost osvešča o tem, kako pomembna je skrb...