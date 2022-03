Blažka Müller se je naposled vrnila

Da je Blažka Müller zaljubljena v Španijo in Portugalsko, čivkajo že vrabci na strehi. Portugalska je zelo starinska in hkrati moderna, zgodovinsko povezana z Afriko, Brazilijo in Južno Ameriko, kar ji je zelo všeč. Ko je izbrala študij, je namenoma stopala skozi ožja vrata.

V Coimbri je obujala spomine.

»Takrat je bil študij španščine pri nas komaj nekaj let. Rada delam to, kar počne malokdo, rada vstopam skozi ozka vrata. Takšna skrita vrata me pritegnejo in zanima me, kaj se skriva za njimi. Prebijati se moraš skozi trnje, poti niso uhojene. Sadeži so tako predvsem moji, tudi če niso vsi tako sladki.«

V našem prostoru je prva z doktoratom iz portugalščine, pred kratkim pa se je po 25 letih vrnila v Coimbro, kjer je nekdaj brusila svoje znanje jezika. Tokrat se je nastavila sončnim žarkom in uživala v zgodnji pomladi.

Prostrani pogled na morje ji je privezal dušo.