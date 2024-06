Bine Volčič ima monstero tudi na vratu (Suzy)

Kuharski mojster in nekdanji sodnik oddaje MasterChef Slovenija Bine Volčič ima novo pridobitev. Ta je tudi tokrat povezana z njegovo najljubšo rastlino – monstero. Štiriinštiridesetletnik, ki si je prvo tetovažo omislil pri osemnajstih letih in vedno znova presenečal z zanimivimi telesnimi poslikavami, se je znova odpravil k mojstru Dejanu Mariču v Beltince. Ta je na Binetovem vratu ustvaril čudovito tetovažo, in čeprav ni eden najbolj znanih slovenskih kuharjev nikoli razlagal pomena svojih tatujev, je pri tej povsem jasno, kaj pomeni in zakaj se je odločil ravno zanjo. Monstera ga spremlja že vse življenje, tako se je imenovala njegova nekdanja restavracija v središču Ljubljane, enako je poimenoval tudi svoje posestvo v Prekmurju, kamor se je preselil z družino. »Te sobne rastline so krasne, a se res 'monstruozno' razrastejo,« je nekoč dejal chef, ki ga ena najbolj priljubljenih lončnic osemdesetih let spominja na otroštvo.