Bilo je nekoč: Vivica A. Fox (Suzy)

Njena mama je bila farmacevtka, oče šolski administrator. Svojo pot v zabavno industrijo je začela po diplomi iz družbenih ved, ko je plesala v oddaji Soul Train. Njena prva vloga je bila v žajfnici Days of Our Lives, nase je opozorila v filmu Rojen 4. julija. Navdušila je v številnih nadaljevankah, med drugim Princ z Bel-Aira, Beverly Hills 90210 in Družinske zadeve. Ob Willu Smithu je zaigrala tudi v Dnevu neodvisnosti, Quentin Tarantino pa jo je izbral za vlogo v Ubila bom Billa. V glasbeni nadaljevanki Imperij je igrala sestro glavne junakinje in v karieri posnela zelo veliko televizijskih božičnih filmov. V zasebnem življenju ni imela veliko sreče, njen zakon s pevcem Sixx-Nine je trajal štiri leta, imela je vročo afero z raperjem 50 Centom, pred trinajstimi leti pa je razdrla zaroko z zaročencem. Trenutno si ne želi zmenkov z igralci, pravi, čeprav si želi ljubezni.

Kot kraljica iz Sabe v mini seriji Salomon leta 1997

V filmu Dan neodvisnosti

Vodila je tudi oddaje.

Nastopila je v obeh filmih Ubila bom Billa z Umo Thurman.

V nadaljevanki Imperij s Taraji P. Henson in Tasho Smith

Vivica pravi, da je večna kraljica božiča, saj je posnela več kot 30 božičnih filmov.