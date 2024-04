Bilo je nekoč: Victoria Beckham (Suzy)

Victoria Adams se je rodila v angleškem Essexu kot najstarejša od treh otrok. Starši so bili podjetni, tako da so otroci odraščali v precej udobnem okolju.

Mala Victoria s sestrico Louise, ko sta bili deklici. Foto: Profimedia

V Spice Girls se je znašla pri dvajsetih letih, po šestih letih so se razšle in se leta 2007 spet združile za kratek čas. Foto: Profimedia

Sedemnajstega aprila je praznovala abrahama. Foto: Profimedia

Želela je nastopati v muzikalih, zato so jo vpisali v dramsko šolo. Leta 1994 se je udeležila avdicije za dekleta, ki pojejo in plešejo, ter postala ena od članic skupine Spice Girls, ki je razsvetlila glasbeno nebo, na katerem so bili večinoma moški izvajalci. Ko tretji album ni bil uspešen, so se dekleta osredotočila na samostojne kariere, vendar je sama kmalu ugotovila, da jo bolj kot glasba veseli moda. Počasi je gradila svojo blagovno znamko in postala zelo uspešna.

Njena najboljša prijateljica je Eva Longoria. Foto: Profimedia

Od princa Williama je prejela medaljo Britanskega viteškega reda za posebne zasluge v modnem svetu. Foto: Profimedia

Največ ji pomeni družina: David in njuni otroci. Foto: Profimedia

Pred vsako modno revijo, pod katero se podpiše, je še vedno živčna, pravi. Foto: Profimedia

Leta 1997 se je zaljubila v nogometaša Davida Beckhama, se z njim poročila in mu rodila tri otroke: Brooklyna (rojen 1999.), Romea (2002.), Cruza (2005.) in skoraj 13-letno Harper. Kljub škandalu, ko je Davida nekdanja asistentka obtožila, da je imel z njo zunajzakonsko razmerje, sta srečno poročena že skoraj 25 let.