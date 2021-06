Bilo je nekoč: Nina Ivanič

Na svoja sinova je zelo ponosna.

Nina rada preživlja čas z možem, skupaj meditirata, poslušata pomirjujočo glasbo in se sprehajata.

Ena najbolj simpatičnih slovenskih igralk 24. junija praznuje 50 let!se je rodila v Ljubljani kot najmlajša od treh otrok. Študirala je igro na AGRFT, kjer je leta 1995 diplomirala in že leto pozneje postala svobodna umetnica ter igrala v Eksperimentalnem gledališču Glej, ljubljanski Drami, MGL, sodelovala pa tudi s Špas teatrom in pri drugih projektih.Poznamo jo iz serije oddaj Lahkih nog naokrog in Tok-Tok, nastopala pa je tudi v več televizijskih nadaljevankah, med drugim v Usodnem vinu, Reki ljubezni in Najinih mostovih. Med filmi, v katerih je igrala, je najbolj kulten Outsider iz devetdesetih, zadnje čase pa jo gledamo tudi v najnovejši seriji Têlenovela.Nini največ pomenita gibanje v naravi in družina, že 21 let je srečno poročena z, s katerim ima tudi sinovain