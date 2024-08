Bilo je nekoč: Lauren Bacall (Suzy)

Betty Joan Perske se je rodila 16. septembra 1924, po ločitvi staršev je prevzela mamin dekliški priimek. Najprej je delala kot model in se pojavila na naslovnici revije Harper's Bazaar ter v Vogue. To ji je prineslo filmsko kariero, saj je bila lepotica precej visoka, naučili so jo tudi govoriti z nižjim, hripavim glasom. Na snemanju filma Imeti ali ne je spoznala Hunphreyja Bogarta in se z njim poročila, ko je imela dvajset let, on pa 45. Imela dva otroka in ostala skupaj do njegove smrti 1957., potem se je kratko zapletla s Frankom Sinatro in se spet poročila z Jasonom Robardom, s katerim je imela še sina Sama.

Sprva je delala kot model, a hitro presedlala na igralstvo.

Z Bogartom sta skupaj igrala v petih filmih in ustvarila klasike.

Kljub razliki v letom sta bila srečna, rodila mu je hčerko Leslie in sina Stephena.

Igrala je skoraj vse življenje, prejela je dva zlata globusa, a le častnega oskarja. Poleg zlatih klasik, kot so Veliki spanec, Key Largo in Harper, smo jo pozneje videli tudi v filmih Umor na Orient Ekspresu, Misery in Ogledalo ima dva obraza. Umrla je zaradi kapi pri 89. letih.

Leta 1953 je z Betty Grable in Marilyn Monroe igrala v filmu Kako poročiti milijonarja.

Umrla je 12. avgusta 2014, dober mesec pred devetdesetim rojstnim dnem.