Bilo je nekoč: Jared Leto

Lanskega 26. decembra je dopolnil že 50 let, a igralec, ki ga trenutno lahko gledamo v filmu Morbius, res ne kaže svojih let. Odraščal je z mamo in starejšim bratom Shannonom, s katerim ima tudi rock skupino Thirty Seconds to Mars.

Med zvezde ga je izstrelila nadaljevanka To trapasto življenje, z leti pa je postal znan kot kralj preobrazbe, ki se za svoje vloge vedno maksimalno potrudi tako fizično kot psihično. Nastopil je v številnih kultnih filmih, od Kluba golih pesti do Rekviema za sanje.

Za vlogo morilca Johna Lennona je pridobil 30 kilogramov, za vlogo transženske v filmu Dallas Buyers Club pa izgubil 14 kilogramov, si obril obrvi in si depiliral celotno telo ter ves čas snemanja ostajal v vlogi. Zanjo je prejel tudi oskarja.

Jared ostaja samski kljub številnim oboževalkam in dolgemu seznamu nekdanjih deklet, med katerimi sta tudi Cameron Diaz in Scarlett Johansson.

Prelevil se je v enega največjih zlikovcev – Jokerja.

Igral je veliko resničnih likov, med drugim tekača na dolge proge Steva Prefontaina, Marka Davida Chapmana, ki je ubil Lennona, in Paola Guccija (na fotografiji) v filmu Hiša Gucci.

Z bratom Shannonom (desno) in Tomom Miličevićem so ustanovili skupino Thirty Seconds to Mars.