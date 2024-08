Bilo je nekoč: Hilary Swank (Suzy)

Rodila se je v Nebraski, bila je zelo nadarjena športnica, a si je vedno želela igrati. Najprej je igrala v Buffy, izganjalki vampirjev, potem v četrtem delu franšize Karate Kid, kjer je dobila prvo glavno vlogo. V Beverly Hillsu 90210 je igrala mater samohranilko, potem pa dobila vlogo transspolnega Brandona Teene v filmu Fantje ne jočejo, ki ji je prinesla prvega oskarja in prvi zlati globus. Pet let za tem je prejela drugega oskarja za vlogo v filmu Punčka za milijon dolarjev. Sledil je kup filmov od Amelie, v kateri je igrala Amelio Earhart, do romantične komedije P. S.: Ljubim te. Sredi uspešne kariere si je vzela triletni premor, da je skrbela za bolnega očeta. Od prvega moža, Chada Lowa, se je ločila po desetih letih, v drugo se je leta 2018 poročila s poslovnežem Philipom Schneiderjem ter mu lani rodila dvojčka, hčerko Ayo in sina Ohma.

Ko so se starši ločili, se je z mamo preselila v Los Angeles, kjer sta sprva kar nekaj časa živeli v avtu.

Športnica se je izkazala v filmu The Next Karate Kid.

Za snemanje filma Fantje ne jočejo je dobila 70 evrov na dan, nazadnje pa oskarja.

V filmu P. S.: Ljubim te je igrala žensko, ki se trudi preboleti smrt moža.

Pred nekaj leti nas je navdušila v srhljivki Lov.