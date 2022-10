Bilo je nekoč: Eminem

Marshall Bruce Mathers III. se je rodil 17. oktobra 1972 v Missouriju. Z mamo se je selil naokrog, pogosto ga je pretepala in zanemarjala ter ga nazadnje pustila pri teti, ki se z dečkom ni veliko ukvarjala, v šoli pa so ga ustrahovali in trpinčili, on pa je že pri 14 začel rapati.

Kmalu se je začelo govoriti o njegovem talentu, a je imel trnovo pot, saj je pri 25 živel z mamo, dekletom Kim in triletno hčerko Hailie v prikolici. Pozornost je pritegnil s svojim nasilnim alter egom Slimom Shadyjem, s katerim je izražal svojo jezo v rapu.

Eden redkih belcev v svetu temnopoltega rapa je prepričal tudi skeptike in veliko sodeloval z velikimi imeni rapa ter pomembnimi glasbeniki, med drugim tudi Beyoncé in Edom Sheeranom. Imel je veliko zasebnih težav, s Kim sta se dvakrat poročila in ločila, poskušal je narediti samomor, se odvajal od zdravil in vzel prevelik odmerek metadona. Zadnja leta spet dosega uspehe.

Njegova prva velika uspešnica je bila My Name Is leta 1999, ko je predstavil Slima Shadyja.

Raper je v svojih besedilih pogosto uporabljal slabšalnice za homoseksualce, potem pa presenetil s prijateljstvom z Eltonom Johnom.

Oče je kmalu odšel in si ustvaril novo družino, Marshall pa je svoj gnev prelival v besedila.

V filmu 8 milj je njegovo mamo igrala Kim Basinger, za skladbo Lose Yourself pa je prejel tudi oskarja.

Z Rihanno sta posnela štiri skladbe.