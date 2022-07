Bilo je nekoč: David Hasselhoff

Sveži 70-letnik je pred leti postavil celo Guinnessov rekord najbolj gledanega moškega na televiziji, na kar je zelo ponosen. Že pri sedmih letih je igral Petra Pana in si želel ustvariti kariero na Broadwayu. A pot ga je zanesla med žajfnice, kjer se je v Mladih in nemirnih proslavil kot zdravnik in nastopil tudi v Santa Barbari.

Kot deček je bil predsednik pevskega zbora, debatnega kluba, kapetan odbojkarske ekipe in igralec.

Bil je priljubljen v žajfnicah in filmih, kot je bil The Cartier Affair z Joan Collins.

Leta 1989 je na silvestrovo zapel pri porušenem berlinskem zidu, za Vzhodno Nemčijo je bila njegova pesem Looking for Freedom kot himna, ko so čakali na uradno združitev.

Obenem je začel pevsko kariero, saj je bil v mladosti navdušen pevec. Vitez za volanom mu je prinesel slavo, Obalna straža pa širšo prepoznavnost, obe nadaljevanki sta še danes njegova največja hita. Poročen je bil trikrat, z drugo ženo Pamelo Bach kar sedemnajst let. Z njo ima danes 32-letno Taylor Ann in 30-letno Hayley, ki sta po ločitvi obe ostali pri njem. Ko je zapadel v alkoholizem, je starejša posnela video in ga objavila na spletu, da ga je pripravila k zdravljenju.

»Vitez za volanom je bil uspešen, ker je govoril o reševanju življenj in tem, kako dejanja enega človeka lahko pomenijo veliko,« je dejal.

S 43-letno ženo Hayley sta nerazdružljiva.

S hčerkama Taylor Ann in Hayley je nastopil v resničnostnem šovu Hasselhoffovi.

Z mamo Dolores in drugo ženo Pamelo

Zadnjih enajst let je srečen z Valižanko Hayley Roberts, ki ga je na snemanju Britain's Got Talent prosila za avtogram, on pa njo za telefonsko številko.