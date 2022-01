Bilo je nekoč: David Bowie

David Robert Jones bi 8. januarja letos praznoval 75. rojstni dan. Eden najvplivnejših glasbenikov 20. stoletja je bil že v otroštvu znan kot nadarjen in trmast otrok, ki se je pogosto zapletal v prepire.

Bowie je priznal, da je biseksualen, Angie pa je trdila, da je imel razmerje z Mickom Jaggerjem.

Njegovi učitelji so bili navdušeni nad divjim interpretativnim plesom, ki ga je izvajal ob glasbi. Pri 15 je ustanovil prvo skupino, pustil šolo in staršem povedal, da bo pop zvezdnik. Izbral si je umetniški priimek po zloglasnem tihotapcu. Postal je znan po svojem androgenem pristopu h glasbi in k oblačenju, bil pa je umetnik tisočerih obrazov in slogov, nastopal v filmih in nadaljevankah in celo dva dneva pred smrtjo izdal svoj zadnji album.

Nemogoče je v nekaj vrstic strniti izjemno življenje takšne ikone, a čudaški in ekscentrični dobrosrčnež je nedvomno pustil neizbrisen pečat v popkulturi.

Somalsko manekenko Iman je spoznal na slepem zmenku, z njo pa ima danes 21-letno hčerko Alexandrio Zahro Jones.

David s prvo ženo Angie Barnett in sinom Duncanom