Bilo je nekoč: Boney M

Nemško-karibska pop in disko skupina je vladala sedemdesetim in osemdesetim letom prejšnjega stoletja. Ko Franzu Reutherju, ki si je izbral umetniško ime Frank Farian, ni uspelo kot pevcu nemških šlagerjev, si je želel postati pevec črnske glasbe. A je bil bele polti, zato za to ni bil ravno dobra izbira. Tako si je izbral nadomestilo v obliki fotomodela Maizie Williams z otoka Monserat, eksotičnega plesalca in didžeja Bobbyja Farrella z Arube ter pevki Marcio Barrett in Liz Mitchell z Jamajke. Namesto Bobbyja je Frank odpel večino vokalov, kar sploh ni bila skrivnost, in skupina je nizala uspešnice drugo za drugo. Med njihove največje spadajo Daddy Cool, Rivers of Babylon, Ma Baker in Rasputin. Letošnje poletje jih boste lahko videli celo na festivalu Pivo in cvetje, ki bo v Laškem med 14. in 16. julijem.

Dvainsedemdesetletni Maizie Williams so se pridružili trije dinamični pevci, ki z njo nadaljujejo kariero in prihajajo v Laško!

Drznosti jim nikoli ni manjkalo.

Disko kralj in njegove kraljice

V Londonu so z njihovo glasbo celo pripravili muzikal z naslovom Daddy Cool.

V nekdanji Sovjetski zvezi so bili v sedemdesetih zelo priljubljeni, le Rasputina niso smeli igrati na koncertu v prestolnici.