Benjamin Verbič: Živim sanje, ki sem jih imel kot sedemletnik (Suzy)

Vidnejši zvezdnik izbrane vrste je prve nogometne korake naredil v domačem Vojniku, se razvijal v Celju, nato ga je pot popeljala v København, Kijev in Varšavo ter naposled še v Atene, kjer trenutno zastopa barve grškega velikana Panathinaikosa. Po osvojenem grškem pokalu se je vrnil v Slovenijo in tik pred odhodom na intenzivne priprave na Brdu pri Kranju za našo revijo spregovoril o vzponih, padcih in največjem turnirju na stari celini, o katerem je sanjal kot deček. Za vami je fantastično leto. Lani novembra ste v zaključku odločilne tekme s Kazahstanom dosegli sijajen zadetek, ki je Slove...