Bala sem se, da bom tam ostala (Suzy)

»Tudi to sem jaz. Stara, bolna, tresoča se ter zdelana od Parkinsonove bolezni in ledeno mrzlih odnosov s hčerko, ki sicer skrbi za mamo, a v resnici nimava nobenega stika,« je zapisala Zvezdana Mlakar. A brez skrbi, gre le za gledališko vlogo, saj je zaradi bolezni vskočila namesto kolegice Saše Pavček. Nastopila je le na premieri Jutranje zvezde in ponovitvi, potem pa nikoli več. Vloga jo je zdelala, pravi izjemna igralka, ki je imela za študij na voljo le pet dni.

»Ko sem drsela v svet nemoči, bolezni, v zapor telesa in uma, ko se ne moreš več izražati, ko ne moreš več ničesar spremeniti, sem se na trenutke bala, da bom tam kar ostala. Ta izkušnja me je veliko naučila in na življenje gledam spet malo drugače. S še več hvaležnosti.«

Igralski izziv je odlično speljala in svoje sledilce opomnila, da to ni poklic, v katerem je pomembno biti lep, suh, mlad in privlačen, saj se s svojim videzom na odru nikoli ni ukvarjala. Gledalce je navdušila z izjemno sposobnostjo vživljanja in ponotranjenja lika, ona pa je skromno hvaležna vsem, ki so ji pomagali, predvsem soigralkam Poloni Juh, Nini Valič, Maji Končar in režiserju Ivici Buljanu.