Vsakdo, ki je doživel lepote Kalifornije, o njih govori z navdušenjem. Tudi Dominika Švarc Pipan in njen soprog Matic Pipan sta očarana nad čarobno naravo. Svoje prispevajo še prijazni domačini, da se hitro počutiš dobrodošlega. Nekatera mesta so ohranila avtentičnost, zato imaš občutek, da si vstopil v časovni stroj in se odpeljal v daljno preteklost Divjega zahoda. Las Vegas je bil le izhodišče za nepozabno ameriško avanturo po poteh slavne Route 66. FOTO: osebni arhiv/facebook Vsaka pokrajina govori svojo zgodbo in te prevzame. V enem dnevu sta se tako zakonca spustila s komaj vzdržnih 45...