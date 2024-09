Antonija Krajnc: Razbremeniti se moramo obsojanja, zamer in sovraštva (Suzy)

Tesno je povezana z naravo in z radiestezijo odkriva ugodne energijske točke in mesta moči v prostoru, po feng šuju svetuje, kako opremiti dom, da nas prostori podpirajo. Pravi, da okolje in ljudje v njem na naše zdravje in dobro počutje vplivajo bolj, kot se zavedamo. Na katero tehniko zdravljenja prisegate za dolgotrajno ohranjanje zdravja in dobrega počutja? Vsakdo od nas je edinstven – poseben in ima individualni energijski sistem, pri tem ni posploševanja. Obstaja veliko zdravilnih in terapevtskih metod, najboljša je tista, ki nam v največji meri pomaga. Pomembno je, da sami izberemo te...