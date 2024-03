Angelina Jolie se je predstavila kot oblikovalka (Suzy)

Pisali smo že o vstopu Angeline Jolie v modni svet, zdaj pa je kot oblikovalka v svet poslala svojo prvo modno kreacijo. In to s fanfarami! Po rdeči preprogi oskarjev se je namreč v njeni obleki sprehodila novinarka in pisateljica Suleika Jaouad, žena Jona Batista, ki je bil nominiran za najboljšo izvirno pesem iz dokumentarnega filma American Symphony. Obleka je bila narejena iz nežno nagubanega blaga, izstopajoči detajli so bili plapolajoči rokavi, krilo z visokim pasom in vlečka z grafitno črno ilustracijo orkestra, ki jo je narisal umetnik Chaz Guest.

Glasbeni ustvarjalec Jon Batistez ženo Suleiko Jaouad FOTO: Profimedia

Igralka je pojasnila, zakaj je izbrala prav Suleiko: »Tako zelo občudujem njo in način, kako živi, kako se z močjo in milostjo spopada s težavami,« je dejala o avtorici, ki so ji leta 2011 dali 35 odstotkov možnost preživetja ob diagnozi akutne mieloične levkemije. »Ona je sijajna ustvarjalna sila, ki navdihuje vse, ki jo poznajo. Oblekla bi jo za vse, kar bi potrebovala; nikoli ne bi smelo iti za obleko, ampak za to, da vse, kar nosimo, čutimo kot podaljšek sebe.«