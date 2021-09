Andraž Teršek je pripravljen na vse

Rad vzame v roke kitaro in se sprošča z glasbo.

Mnogi so ga poleti videvali, ko je s kolesom premagoval primorske klance, in prav zaslužil bi si rumeno majico ustavnika, tudi v luči uspehov naših kolesarjev.Na njegovih družabnih profilih smo zasledili, da se dr.ni odpovedal niti svoji mladostni ljubezni – tenisu. Čeprav ni bil imenovan za ustavnega sodnika, se njegovo dirkanje kar ne ustavi. Aktiven je namreč tudi v sindikatu SVIZ Sonce, v okviru katerega vodi Inštitut Ustavnik. Najpomembnejša novica, ki nam je prišla na uho, pa je povezana z morebitno udeležbo dr. Terška na državnozborskih volitvah prihodnje leto. Meritve naj bi namreč pokazale, da mu ob kandidaturi v paradnem okraju Ljubljana – Center ne bi bilo para.Zanimivo je, da so mu naklonjeni volivci obeh strani, kar le kaže na to, koliko zaupanja je deležen. Politične stranke, pazite se! Dr. Teršek je pripravljen – s kolesom, z loparjem ali električno kitaro!