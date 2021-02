Ana Soklič: Babica je bila moj Jezus

Besedilo naj bi zapela v angleščini. Za njo je leto, polno izzivov, ki so jo naredili močnejšo in odločnejšo, da se bo svetu predstavila v najboljši luči. V intervjuju smo s simpatično glasbenico poklepetali o njeni drugi priložnosti, smrti ljubljene babice, ki ji je Ana posvetila videospot za pesem Voda, s katero je zmagala na lanski Emi, ter tudi o tem, kje in kako v najtežjih trenutkih najde mir. Najbolj jo osrečujejo drobne stvari in majhne radosti, ki sestavljajo zapleteni mozaik življenja. Letošnja Ema bo posvečena Aninim pripravam na tekmovanje v Rotterdamu in obletnicam oziroma spomino...