Ana Dolinar Horvat že deseto leto na Silbi (Suzy)

Igralka in zaveznica žensk Ana Dolinar Horvat s svojo družino poletja najraje preživlja na čarobnem dalmatinskem otoku. Pravijo mu tudi otok ljubezni in pešcev, saj so na njem avtomobili prepovedani. To obiskovalcem s kopnega in morja ponuja posebno dimenzijo užitkarstva, kar s svojimi tremi otroki zadnjo dekado doživlja ljubiteljica neokrnjenih koščkov planeta. Energija, ki jo izžareva ta jadranski biser, počitnikarje v trenutku očara, zato se s takšno vnemo vračajo. Dobro vedo, da se bodo spočili v objemu čistega morja, čudovitih plaž, vonjav, okusov in blagodejnih klimatskih pogojev.

Čofotanje po lužah je lahko tudi na Silbi ena ljubših aktivnosti za najmlajše.

Posebni vozički so dobrodošli za prevažanje prtljage in utrujenih otrok.

Kamnita plaža je odlična igralnica za najmlajšega člana, sinčka Luna.

Prikupne morske deklice si izkazujejo, kako zelo se imajo rade.

Brez dobre hrane na Silbi ne gre.

Otroška tržnica nakita, ki so ga izdelali sami.

Babi Bernarda Oman ima vse pod nadzorom.

Na svoj račun pridejo tako starši kot njihovi najmlajši, ker jim okolje ponuja ogromno priložnosti za razvijanje kreativnosti, povezovanje z zdravilno naravo in iskanje zelo pomembnega miru. Ana nam je ponudila vpogled v preteklih 10 oddihov na lokaciji, ki ji z razlogom pravijo drugi dom.