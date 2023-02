Ameriški Super Bowl: najbolj divji nastopi

ni podpisa

Prvi Super Bowl se je zgodil že leta 1967, a so med polčasom sprva nastopale godbe in zbori, šele leta 1991 je z njimi nastopila prva pop skupina: New Kids On The Block. Letos je trideset let, odkar je en sam izvajalec postavil nove okvire za ta nastop, ki mnogim umetnikom predstavlja eno največjih časti na ameriških odrih. Z leti smo videli poklon hip hopu zin drugimi ter slavljenje latinskoameriške kulture sin. A najbolj nepozabnih je le peščica.

Rihanna (2023) Zadnja leta je bolj predana drugim poslom (kozmetiki in spodnjemu perilu) kot glasbi, po kateri hrepenijo njeni oboževalci. S prvim nastopom po rojstvu sina je navdušila, hkrati pa razkrila, da pričakuje že drugega otroka. Tako je postala edina nosečnica, ki je kdaj nastopila na teh odrih.

Michael Jackson (1993) Kralj popa je prvi nastopil brez gostujočih izvajalcev in prvi zapel mešanico svojih skladb, po čemer se še danes zgledujejo nastopajoči. Michael je navdušil s svojimi hiti Jam, Billie Jean in Black or White, skupaj s 3500 najstniki je zapel tudi We Are The World in Heal The World.

U2 (2002) Skupina je nastopila na prvem Super Bowlu po usodnem 11. septembru in nadomestila prej načrtovani nastop Janet Jackson. Le nekaj mesecev po terorističnem napadu so se zdeli pravi za čustven nastop, ki so ga pospremila imena preminulih.

Janet Jackson (2004) Skupaj z njo so nastopili še Nelly, Kid Rock in P. Diddy, a se ljudje spomnijo le nje in Justina Timberlaka, ki ji je (po nesreči?) odtrgal del obleke in razkril njeno dojko. Zaradi neljubega dogodka so uvedli petsekundni zamik prenašanja v živo, da bi preprečili podobne incidente.

Prince (2007) Bil je eden in edini izvajalec, ki je v svoja glasbo in nastop verjel tako močno, da ga ni ustavil niti naliv. Čeprav so ga svarili, da ob tem obstaja velika nevarnost zaradi uporabe električnih glasbil, se ni pustil prepričati. V visokih petah je plesal na poplavljenem odru in poskrbel za eno najlepših izvedb skladbe Purple Rain vseh časov.

Bruce Springsteen (2009) Dolgo časa se je pustil prositi, potem pa naposled klonil in s skupino E Street Band na oder pripeljal manjkajoči rock'n'roll. Še danes velja za enega glavnih rockerjev, ki so nastopili le z glasbo, tako kot The Rolling Stones in Paul McCartney.

Madonna (2012) Kraljica popa je navdušila s svojim cerkveno-kraljevskim nastopom in gosti, med katerimi sta bili M.I.A. in Nicki Minaj. Ustavilo je ni niti to, da je v nekem trenutku komaj preprečila padec. Navdušila je z veličastnim plesnim nastopom in 50 zborovskimi pevci gospela, s katerimi je zaključila nastop s skladbo Like a Prayer.

Beyoncé (2013) Zvezda, kakršna je ona, je seveda za takšen nastop pripravila koreografsko- -vokalni presežek. Na oder je na neki točki povabila še nekdanji kolegici Kelly Rowland in Michelle Williams iz tria Destiny's Child.