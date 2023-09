Alya in Miha Perat in plesno prijateljstvo

Korona je na glasbeni sceni pustila pravo razdejanje. Odpovedani so bili številni koncerti in tudi Alya se je morala prilagoditi razmeram. Na srečo se je iz stiske rodilo nekaj lepega, saj je v oddaji Zvezde plešejo spoznala profesionalnega plesalca Miho Perata. Dodeljeno jima je bilo, da sta zaplesala le en ples, kar je bilo očitno dovolj, da se je razvilo prijateljstvo. »Hitro sva se ujela, in čeprav nama ni bilo dano, da bi do konca izpeljali sezono, je bil končni izkupiček še boljši. Dobila sem veliko novih prijateljev, eden izmed njih je tudi Miha, ki je nastopil ob meni v najnovejšem spotu Zdaj in zavedno,« nam je povedala pevka in dodala, da še ni pozabila vseh korakov, ki se jih je naučila na zvezdniškem turnirju. »Med snemanjem spota mi je koristilo, da sva vajena bližine drug drugega. Je mojster koreografije in sem mu povsem zaupala, da bo sestavil nekaj zanimivih korakov.«