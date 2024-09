Legenda slovenske zabavne in narodnozabavne glasbe Alfi Nipič je 17. septembra praznoval 80. rojstni dan. Ob jubileju so mu v domači Jarenini, kjer je poleti dobil svoj muzej, lokalni gasilci postavili mlaj, v čast njegovemu osebnemu prazniku je zaigralo okoli 100 glasbenikov. Presenečenje je pevca ganilo do solz, priznal je, da česa takšnega ni pričakoval. Zbranim je zapel in poskrbel za veliko navdušenje, druženje se je nato nadaljevalo v prostorih, kjer so skrbno shranjeni predmeti, ki so zaznamovali njegovo glasbeno pot. Pred muzejem ga je pričakala navdušena množica. FOTO: facebookAlfi j...