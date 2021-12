Alenka Husič: Na starševstvo!

Da sta Alenka Husič in njen Primož Kotar že 12 let v vlogi staršev, ni mačji kašelj. Vsaj tako zatrjuje pevka skupine Bepop, ki pravi, da je materinstvo zanjo eno najlepših in prav nič dolgočasnih poslanstev. Vzgajati najstnike je turbulentna preizkušnja, primerljiva z vlakom smrti, še dodaja, medtem ko z dragim nazdravljata njuni slavljenki Alini.

»Vzgajati najstnike je turbulentna preizkušnja!«

»Ob rojstnih dnevih ne praznujejo samo slavljenci, ampak tudi njihovi starši, saj si moramo čestitati za vso skrb in pozornost, ki jo namenjamo najmlajšim. Najlepše pri vsem pa je, da lahko to počneš z ljubljeno osebo in vsako leto spremljaš rezultate skupnega dela. Deliti to družinsko radost in srečo je neprecenljivo darilo življenja,« pravi in se veseli bodočih izzivov nepredvidljive pubertete.