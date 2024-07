75 let Meryl Streep: številni pravijo, da je najboljša med še živečimi igralkami (Suzy)

Mary Louise Streep je pred mesecem dni dopolnila 75 let. Da je najboljša med še živečimi igralkami, pravijo tako kritiki kot poznavalci, isto dokazuje vseh (do sedaj) rekordnih 21 nominacij za oskarja in (prav tako rekordnih) 33 za zlati globus, ki jih je prejela v skoraj petdesetih letih kariere.

Meryl Streep FOTO: Profimedia

Leta 1979 na snemanju filma Manhattan z Woodyjem Allenom. FOTO: Profimedia

Njena mama je bila umetnica, oče direktor farmacevtskega podjetja. Ima dva mlajša brata, ki sta oba igralca. Mama je otroke spodbujala, naj delajo in so pogumni, ter jim vlivala samozavest. Ker je pokazala velik talent za petje, se je učila pri operni pevki Estelle Liebling, vendar je na koncu zmagalo igralstvo in po diplomi in magisteriju iz igre je že leta 1978 igrala v legendarnem Lovcu na jelene skupaj z zaročencem Johnom Cazalejem, ki je prav tistega leta umrl zaradi raka, ona pa je že za svojo debitantsko vlogo prejela prvo nominacijo za oskarja. Zlomljenemu srcu navkljub se je Meryl šest mesecev po njegovi smrti poročila s kiparjem Donom Gumnerjem, z njim ostala poročena kar 45 let in mu povila štiri otroke: Henryja, Mamie, Grace in Louiso.

Don je bil njen življenjski sopotnik skoraj 40 let, novico o razhodu sta kar šest let uspešno skrivala. FOTO: Profimedia

V tem času je posnela številne legendarne filme in v vsaki vlogi navdušila. Tri oskarje je prejela za vloge v filmih Kramer proti Kramerju, Sophiejina odločitev in Železna lady. Ima tudi devet zlatih globusov, tri emmyje in dve bafti.

Prejela je tri oskarje in rekordnih 21 nominacij. FOTO: Profimedia

Znana je po tem, da v vsaki vlogi uporabi rahlo drugačen naglas kot v prejšnjih, igrala je tako resnične osebe kot izmišljene ljudi. Navdušila je kot Margaret Thatcher, Florence Foster Jenkins, Julia Child ali Donna Sheridan v prvem delu filma Mamma Mia!, Miranda Priestly v Hudičevki v Pradi in Francesca Johnson v Mostovih Madisona. Zagotovo ostaja živa legenda, ne glede na to, s katero vlogo se nam je najbolj vtisnila v spomin.