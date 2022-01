50 let bodo praznovali v muzeju

Skupina Čudežna polja je v slovenskem glasbenem prostoru pustila velik pečat, in čeprav so nekoč poskočni mladeniči danes že gospodje v letih, jih to prav nič ne ovira, da letos ne bi v velikem slogu proslavili petdeset let delovanja skupine.

»Gre za veliko obletnico, zato jo bomo poskušali tudi ustrezno praznovati, če nam bo epidemija to preprečila, pa bomo vse skupaj prestavili na naslednje leto,« nam je zaupal nepogrešljivi Gorazd Elvič, ki zadnja tri leta z mariborskim muzejem narodne osvoboditve pripravlja veliko retrospektivno razstavo.

»Moj arhiv je bogat, zato bodo na ogled postavljeni vsi audio- in videoizdelki, tudi vse originalne zlate in srebrne plošče, vse kasete in zgoščenke, oblačila po obdobjih, glasbila, fotomaterial, več deset revij z našimi naslovnicami, več sto člankov iz različnih medijev, material z vseh festivalov, ki smo se jih udeležili, nagrade, ki smo jih prejeli, in še in še,« še doda Elvič, in še pove, da si ob tem častitljivem jubileju srčno želijo organizirati koncert.