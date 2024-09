40 let skupine Bajaga & Instruktori (Suzy)

Pesmi Tišina, Ti se ljubiš (na tako dobar način), Sa druge strane jastuka, Plavi Safir idr. nam že desetletja tako ali drugače lepšajo vsakdan ali kakšno dobro zabavo. Zaradi vsega že opravljenega dela in tudi dejstva, da gospodje še vedno ohranjajo vrhunski nivo, ni naključje, da je Momčilo Bajagić - Bajaga s svojimi fanti koncerte v Zagrebu in Beogradu v sklopu turneje Samo ljubav nam je potrebna (Potrebujemo samo ljubezen, op. a.) ob 40-letnem jubileju razprodala v manj kot 24 urah.

Bajaga bo s svojimi Instruktori v nedeljo, 8. septembra, nastopil tudi v ljubljanskih Križankah. Glasbenik in pevec pravi, da je ponosen na svojo dolgo kariero in skupino, s katero so v tem času odigrali ogromno izjemnih koncertov, na kar 13 studijskih albumov in več kot 170 pesmi, nekaj jih je napisal tudi za druge izvajalce. »Vedno smo našli način, da pridemo do občinstva. Komunicirali smo z glasbo in pozitivno energijo, ne glede na različne zgodovinske okoliščine, ki so bile včasih tudi nevzdržne,« pravi o svoji dolgoletni glasbeni poti. In to je v resnici najbolj pomembno.

»Igrali smo že v vseh mogočih razmerah, peklenski vročini, ledenem mrazu, nastopal sem bolan, popolnoma podrt itd., a še nikoli nismo odpovedali nastopa,« pravi.