25 let Seksa v mestu: gostujoči igralci, preden so postali slavni (Suzy)

V šestih sezonah so se v njej zvrstile mnoge velike zvezde, kot so Heidi Klum, Lucy Liu, David Duchovny, Matthew McConaughey in Sarah Michelle Gellar, a tudi številni igralci, ki ste jih zagotovo že pozabili ali so takrat šele iskali svoj prostor pod žarometi, zdaj pa so med najbolje plačanimi in znanimi zvezdniki.

Kat Dennings Igralka, ki jo poznamo kot polovico tandema, ki je vedno brez denarja v nanizanki Mrhi za šankom, je v petnajsti epizodi tretje sezone igrala trinajstletno Jenny Briar, ki Samantho najame za organizacijo svoje bat micve. Foto: Profimedia

Vince Vaughn Kot asistent Carrie Fisher je v Los Angelesu našo Carrie prepričal, da je pravzaprav agent Matta Damona. Foto: Profimedia

Elizabeth Banks Preden je navdušila v Igrah lakote in Moderni družini, je bila na začetku kariere v drugi epizodi tretje sezone na zaslonih tako kratek čas, da ste jo lahko spregledali kot ženo moškega, s katerim se spogleduje Charlotte. Foto: Profimedia

Matthew Morrison Danes ga poznamo kot učitelja v nadaljevanki Glee, a je v isti epizodi kot Bradley Cooper čisto na koncu za nekaj sekund nastopil kot pomočnik natakarja v svoji drugi vlogi kariere. Foto: Profimedia

John Slattery Čedni politik je v šesti sezoni Carrie prosil, naj v spalnici z njim naredi nekaj, česar ni zmogla, igralec pa je pozneje navdušil v Oglaševalcih. Foto: Profimedia

Jennifer Coolidge Kot ženska, ki po razhodu z moškim postane nadobudna oblikovalka torbic v tretji epizodi šeste sezone, je prav tako nepozabna kot v Belem lotusu in vsepovsod drugod, kjer se je pojavila.Foto: Profimedia

Alanis Morissette in Jon Bon Jovi Pevka je igrala edino dekle, ki jo je Carrie kdaj poljubila, Jon pa je bil moški, ki ga je glavna igralka srečala v ordinaciji svoje psihoterapevtke v trinajsti epizodi druge sezone. Foto: Profimedia

Andy Cohen V trinajsti epizodi šeste sezone je voditelj in eden najboljših prijateljev Sarah Jessice Parker igral prodajalca čevljev. Foto: Profimedia

Chandra Wilson Dobro znana dr. Miranda Bailey iz Talentov v belem je v prvi epizodi pete sezone igrala policistko, ki Samanthi dovoli, da po ulici lepi plakate z obrazom moškega, ki jo je prevaral. Foto: Profimedia

Justin Theroux Tako je bil čeden, da so ga uporabili dvakrat, obakrat kot pisatelja. Najprej je bil Jared, poln samega sebe, s katerim se Carrie spogleduje v sedmi epizodi prve sezone, da bi bil Živina ljubosumen. Potem je bil še Vaughn, ki ima v petnajsti epizodi druge sezone težave s prehitro ejakulacijo. Foto: Profimedia