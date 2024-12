125 let Humphreyja Bogarta: Legenda, kakršnih ni več (Suzy)

Ameriški filmski inštitut ga je že pred leti razglasil za največjo moško filmsko zvezdo, a Humphreyja DeForesta Bogarta so prijatelji klicali kar Bogie. Rodil se je na božični dan tik pred prelomom stoletja, 1899., v New Yorku, njegov oče je bil premožni srčni kirurg, mama ilustratorka, umetniška direktorica in sufražetka. Filmski šefi so pozneje njegov rojstni dan 'prestavili' v januar naslednje leto, saj so se bali, da moški, rojen na božič, ne bo mogel biti prepričljiv zlikovec. A je bil vse to in še več. Bil je čemeren otrok, ki se je v šoli pogosto znašel v težavah, dokler je ni obesil n...