Varuje pred okužbo, preprečuje zadah

Posujte cimet po jutranji kavi, za okus in zdravje. FOTO: Baibaz/Getty Images

Lahko bi preprečeval ali vsaj blažil znake sladkorne bolezni tipa 2.

V srednjem veku v Evropi je cimet veljal za luksuzno začimbo, ki so si jo lahko privoščili le premožni, danes ga najdemo praktično v vsaki kuhinji. A ni samo slastni dodatek najrazličnejših sladic in slanih jedi, uporabljamo ga tudi za nego kože in krepitev zdravja.Ima protimikrobne vsebnosti, ki pomagajo pri blažitvi in preprečevanju okužb, pokonča pa lahko tudi bakterije in glivice. Je izvrsten vir antioksidantov, ki ščitijo telo pred poškodbami, ki jih povzročajo prosti radikali; ti lahko izzovejo vnetje kože, ko se to zgodi, pa se pore zamašijo, kar vodi v akne. Poleg tega preprečuje znake prezgodnjega staranja, vključno z gubami, pigmentacijo in v splošnem slabšo kakovost kože. Antioksidanti iz cimeta upočasnjujejo ta proces in ščitijo celice. Cimet lahko celo pospeši proizvodnjo kolagena.Pospešuje cirkulacijo, dovaja kisik v kožo, zaradi česar je videti bolj gladka, ten pa bolj enakomeren.Različne študije so pokazale, da deluje protivnetno, blažil naj bi tudi tveganje nastanka bolezni srca. Izsledki raziskave, opravljene na podganah, ki so jih 12 tednov hranili z visokim deležem maščob, pa tudi cimetom, kažejo, da so se zredile manj od tistih, ki so jedle le mastno hrano brez cimeta. Neka raziskava je pokazala, da redna, vsakodnevna uporaba cimeta vpliva na holesterol, izboljšuje nivo LDL-holesterola, trigliceridov in skupnega holesterola. Prehrana, bogata z maščobami, lahko vodi v bolezni srca, dodatek cimeta pa lahko to tveganje ublaži oziroma prepreči.Koristen je za možgane, saj pomaga preprečevati njihovo pospešeno staranje in blaži oksidacijski stres možganskih celic, izboljševal naj bi tudi spomin. Na podlagi raziskav naj bi cimet blažil simptome alzheimerjeve in parkinsonove bolezni. Nižal naj bi sladkor v krvi ter izboljševal občutljivost za inzulin, zato je primerna začimba za sladkorne bolnike, pomagal naj bi pri bolečinah, zlasti v mišicah. Visoka količina antioksidantov v njem naj bi DNK zaščitila pred poškodbami in celičnimi mutacijami, povezanimi z rakom, so pokazale raziskave na živalih. Potrebne so nadaljnje raziskave, da bi dobili relevantne dokaze, poudarjajo znanstveniki.Zaradi protimikrobnega delovanja je dober za oralno zdravje, preprečeval naj bi karies in slab zadah.Ljudsko zdravilstvo ga priporoča pri prebavnih krčih in vetrovih, vrača tek ter krepi telo. Zdravilnost pripisujejo eteričnemu olju, zlasti sestavini cinamaldehid, ki uničuje bakterije, viruse, gliste in zavira rast glivic. Učinek je dokazan laboratorijsko, razkuževalno delovanje za sečila pa so potrdili tudi klinično pri ljudeh.