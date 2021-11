Štirje razlogi za trdovraten prehlad

Običajen prehlad naj bi trajal od štiri do šest dni. Potem bi morali simptomi, kot so zamašen nos, kihanje, kašljanje in tudi glavobol, počasi izginiti. Če pa se vam zdi, da vse skupaj že predolgo traja in ste prepričani, da gre res zgolj za prehlad, poglejte razloge, zakaj je ta pri vas tako trdovraten.

Premalo počitka

Spanje in počitek sta najboljša zaveznika tedaj, ko se imunski sistem bori z okužbo. Kadar vas ujame prehlad, ni nič drugače. Vsaj prve tri dni čim več počivajte, tudi kadar ste zdravi pa ne pozabite na priporočilo: spite vsaj sedem ur na noč. Kajti primerna količina spanja je nepogrešljiva za močno odpornost.

Premalo tekočine

Hidratacija je še ena obvezna postavka pri zagotavljanju dobrega zdravja. Ta je pomembna vedno, zlasti pa tedaj, ko vas doleti prehlad ali druga okužba. Kajti le ob primerni hidrataciji se bo telo lahko borilo proti sovražniku.

Stres

Sovražnik sodobnega človeka, sovražnik močne odpornosti in tudi velika ovira okrevanja pri okužbi. Stres močno poviša tveganje za različne infekcije, hkrati podaljša okrevanje. Zato ga skušajte vsaj omiliti, če se mu že ne morete izogniti.

Napačna diagnoza

Morda menite, da gre za prehlad, a glavobol, izcedek iz nosu, kašelj in kihanje so lahko posledice nečesa drugega, natančneje alergije. Vse dokler ste v stiku z alergenom, ta ne izgine. V tem primeru vam ne preostane drugega, kot da najdete vir težave in se mu dosledno izogibate.