Zviti v tesnem in skoraj brezzračnem prostoru so skoraj izgubili življenje (VIDEO)

Srbski cariniki so danes na prehodu Srpska Crnja preprečili poskus tihotapljenja ilegalnih migrantov, ki so bili skriti v podvozjih le na videz praznih prikolic za prevoz vozil.

Poskus tihotapljenja ljudi so odkrili uro in pol čez polnoč, ko je na redno izstopno kontrolo pripeljal avto s prazno prikolico, katerega voznik in edini sopotnik sta povedala, da nimata ničesar prijaviti. Vendar so cariniki podvomili v resničnost njune trditve, zato so se odločili za podroben pregled.

Na družbenem omrežju Instagram so srbski cariniki delili spodnji zapis ob kratkem videu.

»Štiri ilegalne migrante sta skupaj z voznikom, avtomobilom in prikolico prevzela policija in tožilstvo. Bi si upali vstopiti v talno votlino prikolice? Prav na tem mestu so cariniki odkrili enega najbolj ekstremnih letošnjih poskusov tihotapljenja ljudi v Srbski Crnji. Štirje migranti, ki so tvegali svoja življenja zviti v tem tesnem in skoraj brezzračnem prostoru, so bili s hitro reakcijo carine in policije na tem prehodu odkriti in rešeni,« poroča telegraf.rs.