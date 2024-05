Preprečiti želijo odhode v tujino: »Tudi doma so dobra delovna mesta, možnost dela od doma«

Pod okriljem Zavoda RS za zaposlovanje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani poteka sejem zaposlitvenih priložnosti, na katerem se predstavlja okoli 250 ključnih deležnikov s trga dela. Z organizacijo tovrstnih dogodkov želijo pristojni pokazati, da tudi Slovenija ponuja priložnosti za karierni razvoj, hkrati pa spodbuditi mobilnost delovne sile.

Kot je na novinarski konferenci ob robu sejemskega dogajanja povedala generalna direktorica zavoda Greta Metka Barbo Škerbinc, se na dogodku predstavlja prek 200 delodajalcev iz različnih dejavnosti - zdravstva, socialne oskrbe, trgovine, prometa, skladiščenja, gostinstva, državne in javne uprave ter uniformiranih poklicev različnih ravni zahtevnosti.

Ti delodajalci, ki so zavodu v letu 2023 skupaj sporočili nekaj manj 22.000 delovnih mest, prihajajo iz vse Slovenije, največ pa jih ima sedež v osrednjeslovenski regiji.

Tudi v Sloveniji so dobri delodajalci

»Na teh sejmih pokažemo, da so tudi doma dobra delovna mesta, da so dobri delodajalci, ki poleg plač, kot jih pač lahko zagotavljajo, veliko delajo tudi na skrbi za delavce, negujejo dobre delovne odnose, ponujajo fleksibilne oblike, možnost dela od doma,« je pomen sejemskih dogodkov osvetlila Barbo Škerbinc in dodala, da je iz današnjega obiska razvidno, da je ogromno motiviranih kandidatov za zaposlitev, ki iščejo priložnosti na trgu dela.

Glede rekordno nizke brezposelnosti, ki se trenutno giblje pri številki 45.000, je dejala, da se bo v prihodnjih mesecih spremenila, saj v jesenskih mesecih znova pričakujejo priliv iskalcev prve zaposlitve.

V okviru današnjega dogodka želijo po njenih navedbah osvetliti tudi to migracijo oz. fleksibilnost iskanja delovne sile znotraj same Slovenije. Brezposelnost po državi ni enakomerno razporejena, največ prostih delovnih mest je denimo v osrednjeslovenski regiji, ki je bila v zadnjih sedmih letih edina z večjim številom prostih delovnih mest kot delovno aktivnih prebivalcev.

Preprečiti želijo odhod v tujino

V osrednjeslovensko regijo po podatkih državnega statističnega urada na delo dnevno prihaja okoli 109.500 delovno aktivnih oseb iz drugih statističnih regij. »Mi ne spodbujamo gostitve prometa, ker so možne tudi fleksibilne oblike dela in delo na daljavo, ampak želimo spodbuditi to, da se da poiskati kandidate in dobra delovna mesta tudi znotraj države in na ta način preprečiti kakšen odhod v tujino,« je ocenila Barbo Šetinc.

Da Slovenija ponuja dobre priložnosti za karierni in strokovni razvoj, poudarjajo tudi na kariernih in zaposlitvenih sejmih v tujini. V luči primanjkljaja kadrov postajajo vse pomembnejši delavci iz tretjih držav. Lani so na devetih zaposlitvenih dogodkih v Bosni in Hercegovini ter Makedoniji imeli 12.000 obiskovalcev. Letos februarja so dva podobna dogodka organizirali v Črni gori, v juniju jih načrtujejo tudi v Srbiji.

»Ko govorimo o domačih delavcih ali pa delavcih iz tujine, ki jih skorajda moramo privabljati k sebi, je pomembno, da Slovenija postane privlačen delodajalec,« pa je izpostavil državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Igor Feketija. Po njegovih besedah je bistveno tudi odpravljanje ovir za zaposlovanje tujih delavcev ter v luči tega še pospešiti postopek izdaje enotnih dovoljenj za bivanje in delo.

V zvezi s tem v sodelovanju z drugimi ministrstvi pripravljajo določene rešitve, je napovedal. Za zagotovitev boljšega informiranja tujih delavcev bo letos v okviru zavoda za zaposlovanje ponovno zaživela informacijska točka, ki je sicer v preteklosti že delovala.

Razočarani nad zlorabami

Po besedah Feketije so na pristojnem ministrstvu tudi »precej razočarani nad vsakodnevnimi informacijami o zlorabah tujih zaposlenih pri nas«. »Te uničujejo ugled Slovenije kot delodajalca in znižujejo naše možnosti za privabljanje delavk in delavcev v tujino. Tudi tu mora biti nadzor v prihodnje še učinkovitejši,« je poudaril.

Državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Jure Trbič je ocenil, bodo na trg dela v prihodnjih desetletjih bistveno vplivali demografski trendi in tehnološke spremembe, kar od delodajalcev zahteva hitro odzivanje.

Opozoril je, da se s temi izzivi srečujejo tudi v širšem javnem sektorju, ki zaposluje okoli 190.000 ljudi. »Težave imamo s privabljanjem strokovnjakov na določena specifična področja v javni upravi, zaznavamo tudi trend upadanja prijav na odprta prosta delovna mesta, tako pri položajih kot pripravništvu,« je orisal razmere.

Da bi naslovili vse te izzive in spodbudili zavzetost javnih uslužbencev, na ministrstvu trenutno pripravljajo novo strategijo za ravnanje s kadri v državni upravi, obenem teče tudi prenova plačnega sistema.