Preverite, na katerih živilih so našli največ pesticidov

Delovna skupina za okolje Environmental Working Group že vrsto let objavlja seznam najbolj umazanih živil, torej tistega sadja in zelenjave, ki so najbolj onesnaženi s pesticidi. Najnovejša analiza temelji na podatkih o testiranju ameriškega ministrstva za kmetijstvo in ameriške uprave za hrano in zdravila, natančneje: na več kot 40.000 vzorcih 46 vrst najbolj priljubljenega sadja in zelenjave v ZDA. Najprej so sadje in zelenjavo oprali, kot počnemo doma. Po pranju so bili na več kot 70 odstotkih (neekološko pridelanih) živil, na prodaj v Ameriki, ostanki pesticidov.

Najčistejši. FOTO: Alexpro9500, Getty Images

Na 12 živilih so skupno našli 210 pesticidov.

Problematično sadje

Ena sama jagoda lahko vsebuje do 22 različnih pesticidov, pravijo pri EWG in svetujejo, da – če le lahko – kupujemo ekološko pridelana živila. Problematične niso le jagode, pravijo, 90 odstotkov pregledanih borovnic je onesnaženih s pesticidi, tudi takimi, ki jih znanstveniki povezujejo s škodo na živčnem sistemu in tudi rakom, so še povedali predstavniki omenjene skupine in dodali, da je 75 odstotkov neekološkega sadja in zelenjave, prodanega v ZDA, obdelanih s potencialno strupenimi kmetijskimi kemikalijami. Nekateri od odkritih pesticidov so prepovedani v ZDA in Evropi zaradi morebitne škode za zdravje ljudi. Toda obenem raziskovalci poudarjajo, da morajo odrasli in otroci jesti čim več sadja in zelenjave, zaradi pomembnih hranil, ki jih vsebujejo, naj bodo ekološko pridelani ali ne. Sveža jagoda je vedno boljša izbira kot jagodni bombon!

Pa poglejmo 12 najbolj umazanih. Na prvem mestu so jagode, sledijo špinača, listnati ohrovt in ohrovt, breskve, hruške, nektarine, jabolka, grozdje, paprike, češnje, borovnice in stročji fižol. Na 12 živilih so skupno našli 210 pesticidov. Skupina objavlja tudi seznam najčistejših, torej s pesticidi najmanj onesnaženih. Na prvem mestu je avokado, na drugem sladka koruza, tretji je ananas, sledijo čebula, papaja, (zamrznjen) sladki grah, šparglji, medena melona, kivi, zelje, gobe, mango, sladki krompir, lubenica in korenje.