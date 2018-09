Z jedilno sodo in čajem nad afte

Drobne ranice, ki se občasno pojavijo v ustih, niso nalezljive in ne nevarne, povzročajo pa nemalo nevšečnosti, saj so pekoče, zato bi jih radi čim prej odpravili. Pri tem so vam lahko v veliko pomoč zdravila iz domače kuhinje. Jedilna soda Jedilno sodo in vodo zmešajte v gosto pasto in jo z vatirano palčko ali drugim čistim predmetom nanesite neposredno na afto. Počakajte 10 do 15 sekund, da se pasta posuši. Jedilna sodi pomiri pekoč občutek, pospeši celjenje rane in jo razkuži. Postopek ponovite večkrat na dan, najboljše po jedi ali pred spanjem. Propolis Čebelji propolis vsebuje probiotične in antiseptične snovi ter zdravi tudi afte. Malo ga z vatirano palčko nanesite neposredno nanje. Propolis je lepljiv in bo na ranici ustvaril tanek filter, jo zaščitil pred bakterijami in pospešil celjenje. Ponovite večkrat na dan, najboljše po jedi ali pred spanjem. Vodica za izpiranje Zmešajte žličko vodikovega peroksida s 120 mililitri tople vode, dodajte žličko jedilne sode in prav toliko soli, dobro premešajte, da se sestavine raztopijo, s tekočino pol minute spirajte usta. Ponovite dvakrat na dan. Čaji Črni in zeleni čaj sta bogata s taninom, naravnim antiseptikom, kamilica in žajbelj pa pomirita bolečino in pospešujeta celjenje. S čajem brez dodatkov večkrat na dan, dokler ranice ne izginejo, izpirajte ustno votlino.