Trije koraki do boljšega seksa

En od pogojev za dober seks je samozavest, samozavest pa lahko okrepite s tremi preprostimi koraki, ki vodijo do večjih seksualnih užitkov. Kateri so nepogrešljivi, niza seksologinja Emily Morse.

Samozadovoljevanje

Znano je, da ženske, ki se rade in pogosto samozadovoljujejo, v dvoje okušajo večje seksualne užitke od onih, ki se temu raje izogibajo.

Kajti dejstvo je, da prve bolje spoznajo svoje telo, vedo, kaj jim pričara zadovoljstvo ter znajo to izkoristiti tudi, kadar v postelji niso same.

Sprejemanje svojega telesa

Na seksualno samozavest močno vpliva odnos do sebe, zlasti do lastnega telesa. Tega je treba sprejemati takšnega kot je. Kako to doseči?

Oblecite seksi spodnje perilo, obujte si visoke pete ali si privoščite kaj drugega, v čemer imate občutek, da ste seksi. Sprehajate se pred ogledalom in ponotranjite idejo, da prav takšni tudi ste.

Tri čarobne besede

Nihče ne zmore in ne zna brati misli in če bi nekaj radi, morate to povedati. Prav tako tudi, kadar vam nekaj ni všeč.

Čarobne besede v vsakem trenutku so: »Poskusi to takole,« navaja Morsejeva in dodaja, da z njimi nikogar ne boste užalili, boste pa dobili tisto, kar vam je s seksualnega vidika resnično všeč.