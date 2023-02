Skupaj sva 6 let, in čeprav sem poskusil že vse, žena še vedno ni doživela orgazma

Na vas se obračam s problemom, ki ga imava z ženo in se vleče že vso najino zvezo. Skupaj sva šest let in imava eno leto starega otroka. Dobro se razumeva in imava se rada. Težava je, da žena ne more doživeti orgazma ...

Preberite izpoved bralca in nasvet strokovnjaka na Onaplus.si