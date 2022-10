Kaj je pravilo 80 : 20 in kako lahko reši zvezo

Za skladen odnos so ključna realna pričakovanja. Tudi glede tega, koliko lahko in smemo pričakovati od sočloveka. Prav tu stopi v ospredje pravilo, ki ob upoštevanju pomaga do lepše zveze. Pravilo se nanaša na to, v kolikšni meri lahko od partnerja pričakujemo, da nas bo osrečil in v kolikšni meri moramo za to poskrbeti sami. In kaj določa: prav je, da partner predstavlja vodnjak sreče, ne more in ne sme pa biti njen edini vir. Nanj lahko preložite 80 odstotkov bremena, za preostalih 20 morate vendarle znati poskrbeti sami. Kar med drugim pomeni tudi, da morata, ne glede na to, kako zaljubljena sta, 20 odstotkov časa preživeti ločeno in se ukvarjati s stvarmi, ki vaju osrečujejo kot posameznika ter vama zagotavljajo lastno identiteto.

Zakaj je dobro

Pravilo 80 : 20 pomeni, da ne boste partnerju vedno na voljo in da on ne bo vedno na voljo vam. S tem bosta preprečila, da bi drug od drugega postala odvisna in da bi povsem zanemarila lastne želje, interese in prioritete.

Tudi na drugih področjih

Nekateri pravilo upoštevajo pri delu in 20 odstotkov energije prihranijo za svoj prosti čas, s čimer poskrbijo za ravnotežje med službenim in zasebnim življenjem, je pa pravilo uporabno tudi pri mizi: na Japonskem denimo od mize vstanejo, ko je želodec napolnjen do nekje 80 odstotkov. S tem je manjša verjetnost kopičenja kilogramov in drugih, s tem povezanih težav.

Pravilo 80 : 20 torej lahko pomaga tudi do zdravja in lepe postave.