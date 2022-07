Iskanje prave ljubezni: zakaj je toliko ljudi samskih?

Čeprav večina ljudi partnerstvo navaja kot enega glavnih razlogov za srečo, še nikoli ni bilo toliko samskih ljudi, kot jih je danes. Kje je razlog?

Brez obveznosti

Cilj romantičnega odnosa naj bi bilo dolgoročno partnerstvo, ki je lahko tudi odskočna deska za družino; gre za iskanje nekoga, s komer bomo preživeli življenje, tudi če se pozneje izkaže drugače. A danes se ljudje spuščajo v odnose zaradi seksualne lakotnosti, zabave, statusa, pri tem pa si vnaprej postavljajo omejitve, ki jim preprečujejo, da bi odnos res zaživel, kot je, da si ne želijo živeti skupaj, načrtovati skupne prihodnosti.

Življenje je zabava

Kajenje, pitje alkohola, uživanje drog in seks na vsakem koraku s komer koli, ki vam je trenutno dovolj všeč, so dojemanje življenja kot zabave, ki se nikoli ne neha in za katero ne potrebujete veliko odgovornosti. Zakaj bi človek sploh imel skrbi?

Takoj in zdaj

Mlajše generacije, stare do 30 let, so navajene takojšnjega zadovoljevanja potreb, vse morajo imeti tukaj in zdaj, vse je le klik stran na mobilnem telefonu, zadovoljstvo postane stvar navade, za katero se ni treba truditi. Za odnos pa še kako.