Devet stvari, ki so le na prvi pogled slabe za zvezo

Zakoni in zveze nemalokrat predstavljajo veliko preizkušnjo in v njih pogosto prihaja do situacij, ki jih dojemamo kot odnosu nevarne. A nekatere od njih so takšne le na prvi pogled. Zakonski svetovalec Jeff Guenther iz Portlanda je izpostavil devet stvari, ki jih mnogi dojemajo kot slabe za razmerje, čeprav v resnici niso takšne.

Občasne misli na bivšega (Normalno je, da ima ta v srcu posebno mesto, zlasti če sta bila nekdaj v dolgi zvezi.)

Privlačna se vam zdi oseba, s katero niste v zvezi (To, da je nekdo v razmerju, ne pomeni, da zanj druge osebe, s katerimi se srečuje, niso več zanimive in privlačne.)

Dvom o zvezi (Vsak trenutek razmerja ni sijajen, zato je povsem normalno, da se včasih pojavi dvom o odnosu.)

Spori (V vsakem odnosu prihaja od sporov, če jih partnerja znata pravilno reševati, lahko le okrepijo zvezo.)

Spanje v ločenih posteljah (Nekaterim to povsem ustreza in v bistvu na zvezo vpliva pozitivno.)

Želja po počitnicah brez partnerja (Včasih človek pač potrebuje čas zase.)

Skupno obiskovanje terapije (Ni narobe, da hodita skupaj k terapevtu, narobe bi bilo, da njegove pomoči, kadar se znajdeta v težavah, ne bi izkoristila.)

Neujemajoča se libida (Le redko se zgodi, da sta libida partnerjev povsem usklajena.)

(Le redko se zgodi, da sta libida partnerjev povsem usklajena.) Nedolžne laži (Malo zasebnosti si lahko dovoli vsakdo.)