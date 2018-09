Pet prepovedanih med seksom

Da bo spolni odnos prinašal le užitke in prijetne občutke, bodite pozorni na nekatere stvari, ki so tedaj, ko sta med rjuhami, velik ne. Česa torej med seksom ne smete početi? Ne zanemarjajte tveganja za okužbe s spolno prenosljivimi boleznimi Ni dovolj, da novega partnerja zgolj povprašate o spolno prenosljivih boleznih in mu, če vam zatrjuje, da ste z njim varni, verjamete na besedo. »S seksom brez kondoma z nekom, ki ga ne poznate dobro, sebe vedno izpostavljate nevarnosti,« opozarja Lea Millheiser, docentka na medicinski šoli univerze Stanford. Številne spolno prenosljive bolezni so v porastu, te so težko ozdravljive in puščajo trajne posledice na zdravju. Pri spolnem odnosu zato vedno uporabite kondom. Ne uporabljajte oljnih lubrikantov v kombinaciji s kondomi iz lateksa Uporaba neprimernih lubrikantov je lahko zelo nevarna. Res je, da ti zagotavljajo dodatno vlago in preprečujejo trenje, a v kombinaciji s kondomom so primerni lubrikanti na vodni osnovi, tisti na oljni namreč lahko poškodujejo lateks, ta pa zato izgubi moč. Enako velja za uporabo naravnih olj v namen zagotavljanja večje vlažnosti vagine, opozarja docentka. V vagino ne vstavljajte hrane Premislite dvakrat, preden z namenom spolnega užitka posežete po sadju ali zelenjavi primerne oblike. Raje si omislite vibrator ali druge spolne igračke, saj so na sadju in zelenjavi prisotne bakterije, ki v vagini nimajo česa iskati. Hrana je primerna za usta in za nobeno drugo telesno odprtino. Ne priganjajte partnerja Želja po čim prej doživetem orgazmu ne koristi spolnemu življenju, saj v posteljo prinaša nepotrebno napetost, opozarja Stephen Snyder, spolni terapevt iz New Yorka: »Včasih orgazma preprosto ni in s tem ni nič narobe. Spolni odnos je lahko zadovoljujoč tudi brez njega.«​ Ne zanemarjajte male potrebe Prevzela vas je strast, prepuščate se trenutku in nenadoma vse skupaj zmoti mala potreba. Nikar z njo ne odlašajte. Mehur je nameščen tik ob vagini in dodaten pritisk nanj vas bo oropal užitkov. Raje si vzemite nekaj minut in nato brez ovir uživajte ter s tem zmanjšajte tudi tveganje za okužbe sečil.