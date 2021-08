Recept: krompirjeva solata

Za 4 osebe:



1 kg krompirja

15 dag prekajene slanine

1 čebula

1 žlica kisle smetane

1 žlica dijonske gorčice

sol, poper

nekaj vejic luštreka

olje, jabolčni kis



Krompir operemo in celega skuhamo v slani vodi. Odcedimo, nekoliko ohladimo in olupimo. Narežemo na tanke rezine. Čebulo olupimo in narežemo na lističe, luštrek operemo, otresemo in nasekljamo. Slanino narežemo na tanke koščke in hrustljavo zapečemo v ponvi na malo olja. Prilijemo kis in prevremo. V skodelici zmešamo kislo smetano in dijonsko gorčico, rahlo solimo in popramo. Prilijemo slanino s kisom, dodamo polovico luštreka in premešamo. Krompir stresemo v solatno skledo, dodamo nasekljano čebulo in dodamo preliv. Premešamo, razdelimo v skodelice in potresemo s preostankom luštreka.

Za krompirjevo solato uporabimo krompir, ki se ne razkuha, pazimo pa tudi, da ga ne skuhamo preveč. Najbolje je uporabiti srednje velike gomolje čim bolj enake velikosti, da se bodo skuhali enakomerno. Pripravimo lahko večje količine, saj jo lahko v hladilniku hranimo nekaj dni.Poda se k mesu in ribam, k pečenim in ocvrtim jedem. Če bo dlje stala, bo krompir popil tekočino in bo postala suha, v tem primeru jo zalijemo z malo kisa in vode. Namesto kisa lahko uporabimo tekočino od kislih kumaric.