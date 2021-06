Kateri žar izbrati za pripravo hrustljavih perutničk?

Za koliko ljudi boste pekli?

Bruno Šulman - Masterchef Slovenije FOTO: Žiga Intihar



Kako pogosto boste pekli?

Kaj in kako boste pekli?

Zakaj je plinski žar boljša izbira?





Biopropan je obnovljiv plin, ki ga pridobivamo večinoma iz izrabljenih rastlinskih olj in maščob. Kemično je povsem enak običajnemu propanu, vendar v nasprotju z njim ne izhaja iz fosilnih goriv, temveč je popolnoma organskega izvora. Kar je najpomembneje – uporablja se ga lahko z obstoječo tehnologijo. Še zmeraj ga lahko uporabljamo na istih napravah in ima enako kalorično vrednost kot propan, le s to prednostjo, da njegova proizvodnja zmanjša emisije ogljikovega dioksida (CO2) do 80 %. Družba Butan plin širi nabor svojih energetskih rešitev ter kot prva na slovenskem trgu ponuja 100-% obnovljivi vir energije – biopropan. Odslej bodo vse njihove zelene jeklenke polnjene z 20 % biopropana, delež slednjega pa bodo v prihodnje še povečevali., ki ga pridobivamo večinoma iz izrabljenih rastlinskih olj in maščob. Kemično je povsem enak običajnemu propanu, vendar v nasprotju z njim ne izhaja iz fosilnih goriv, temveč je. Kar je najpomembneje – uporablja se ga lahko z obstoječo tehnologijo. Še zmeraj ga lahko uporabljamo na istih napravah in ima enako kalorično vrednost kot propan, le s to prednostjo, da njegova(CO2) do 80 %.

Zelena jeklenka z Biopropanom FOTO: Žiga Intihar

Peka na žaru z Biopropanom FOTO: Žiga Intihar

Trik, kako do hrustljavo zapečenih perutničk

V nadaljevanju vam posredujemo nekaj vprašanj, ki si jih zastavite, še preden zanetite ogenj.Za pripravo družinskih kosil bo dovolj žar manjšega premera ali plinski žar z dvema gorilnikoma. Za večja druženja pa le izberite večjega ali plinski žar z vsaj tremi gorilniki!Če boste žar uporabljali pogosto, je smiselno razmisliti o plinskem žaru. Plinski žari so enostavnejši za uporabo, hitro dosežejo primerno temperaturo za peko in tako privarčujejo kar nekaj časa pri pripravi.Če želite eksperimentirati z različnimi metodami peke, potem je pomembna tudi vrsta žara. Na žarih lahko dimite ali pečete pri zelo visokih temperaturah, direktno ali indirektno. Za manjše kose so seveda dovolj manjši žari, za peko večjih kosov mesa pa si le omislite večji žar.Priprava žara na oglje je bolj zahtevna, saj je potrebnih vsaj 30 minut segrevanja, preden lahko začnemo peči, pa tudi uravnavanje temperature žara zahteva kar nekaj spretnosti. Več dela imamo s čiščenjem, krajša pa je tudi njihova življenjska doba. Enostavnejša je gotovo izbira plinskega žara, pa še gorivo je cenejše.Skrivnost sočnih in hrustljavih perutničk je soparjenje pred pečenjem. Med soparjenjem se stopi nekaj maščobe, kar omogoči boljšo hrustljavost. Za boljši okus jih pred pečenjem na žaru čez noč hladimo v hladilniku. In kaj sploh pomeni soparjenje? Perutničke dan prej položite v soparnik, zavrite vodo v njem in jih segrevajte v sopari približno 10 minut. Nato jih ohladite in dobro osušite ter poljubno začinite. Če jim privoščite počitek v hladilniku čez noč, bodo še okusnejše. Pred peko jih pravočasno vzemite iz hladilnika, saj jih na žar postavite šele, ko dosežejo sobno temperaturo.Naročnik oglasa je Butan plin, d. d., Ljubljana