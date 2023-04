Recept: banane z bogato kremo

Za 4 osebe:

4 banane

2 dcl sladke smetane

200 g skute

200 g maskarponeja

3 dcl mleka

150 g piškotov

cimet, vaniljev sladkor

2 žlici sladkorja v prahu

Banane olupimo in zmečkamo z vilicami, nekaj jih narežemo na kolobarje za okrasitev. Dodamo cimet in vaniljev sladkor ter dobro premešamo. Sladko smetano stepemo in ji dodamo skuto, maskarpone in sladkor v prahu. Gladko zmešamo. V segreto mleko namočimo piškote, nekaj jih pustimo za okras. Počakamo, da se dobro napojijo, po potrebi malo premešamo. Ko se piškoti ohladijo, jih naložimo v kozarce. Čeznje naložimo zmečkane banane, plast smetane in maskarponeja. Ponovimo v istem vrstnem redu, na vrhu naj bo smetana. Okrasimo s piškoti in koščki banane.