Zelišča na domačem vrtu? Njihova uporaba je vsestranska

Mešane zasaditve dajejo najboljše rezultate. FOTO: Vejaa/Getty Images

Zelišča zavzemajo zelo visoko mesto med pomembnimi rastlinami. So nepogrešljive spremljevalke na zelenjavnem pa tudi okrasnem vrtu, sadimo jih lahko na različne načine. Kdor ima dovolj velik vrt, jim bo namenil poseben kotiček, pri katerem pa je treba biti pozoren predvsem na osončenost. Zelišča, ki po večini prihajajo iz sredozemskih ali drugih toplih krajev, za dobro rast potrebujejo vsaj nekaj ur sonca na dan, po večini pa tudi bogata tla, ki naj bodo odcedna.Gredico lahko uredimo v obliki spirale, tako da zelišča rastejo v več nivojih. Gradnja spirale zahteva precej dela, naredimo jo lahko iz opeke, kamna, lesa ali drugih materialov, pri čemer jo zasnujemo tako, da se od roba navznoter dviguje, v sredini pa naj bo vsaj pol metra višja kot na obodu. Pomembno je, da imamo dostop do vseh zasajenih rastlin, zato naredimo vmesne poti, če je široka več metrov. Zeliščno gredo lahko seveda zasnujemo povsem preprosto, tako da na ravnem mešano zasadimo posamezna zelišča. Ne glede na obliko poskrbimo, da bomo rastline zasadili tako, da bomo upoštevali njihove osnovne potrebe po vlagi in soncu, pa tudi to, kako se med seboj razumejo.Pomembno je, ali gre za trajnice ali enoletnice, ki jih je treba vsako leto na novo zasaditi. Trajnice so na primer žajbelj, sivka, timijan, rožmarin, drobnjak, melisa, meta, pehtran in bodo ob pravilni oskrbi lepo uspevale več let pa tudi zimo brez težav preživijo. Enoletnice pa kamilica, bazilika, janež, majaron, šetraj in kumina.Večina zelišč je za gojenje precej nezahtevna, so pa vsestransko uporabna. Seveda v kulinariki, kjer uporabljamo sveža ali posušena. So izjemno koristna za druge rastline, zato je dobro, da jih, čeprav imamo posebno zeliščno gredo, sadimo tudi med vrtninami. Med najbolj učinkovita spada bazilika, ki preprečuje napade plesni in hkrati odganja uši. Sadimo jo zraven paradižnika, s katerim se odlično ujame na krožniku. Uši odganja tudi šetraj, medtem ko žajbelj preprečuje plesen in odganja škodljivce, zlasti dobro bo vplival na kapusnice, fižol in paradižnik.S sivko, ki odganja molje iz omare, se na vrtu borimo proti listnim ušem in mravljam, prav tako kot z majaronom, ki je v kuhinji in zdravilstvu nadvse uporabno zelišče. Lahko jih uporabimo tudi za naravne pripravke, s katerimi škropimo in zalivamo vrtnine.