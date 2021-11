Ultimativni pickup

Lani ob takšnem času sem se slinil nad Fordovim rangerjem, najbolje prodajanim poltovornjakom pri nas in po Evropi, ki je, mimogrede, tudi slovenski in evropski poltovornjak leta 2020. Letos pa sem imel priložnost preizkusiti še njegovo našpičeno različico, ki sliši na ime raptor (ujeda, roparica, plenilec). In raptor človeka ne pusti ravnodušnega.

Skokovito podvozje

Že na prvi pogled je robustnejši, čeprav ima na papirju enake dimenzije kot običajni ranger. Razlika je v podrobnostih: prednja maska z velikim napisom FORD v slogu večjega ameriškega brata F-150 raptor je videti agresivnejša, odbijači in blatniki so iz umetnih materialov in odpornejši proti udarcem, stranska stopnica je iz aluminija in ima luknje za odtekanje vode (no, blato kljub temu ostane na njej).

A glavne razlike se skrivajo spodaj. Raptor ima močno nadgrajeno podvozje z dirkaškim Foxovim vzmetenjem, saj je namenjen zahtevnemu terenu, pnevmatike so že videti božjastno, ponujajo odličen prijem tako na terenu kakor na asfaltu, samo vozilo pa je od tal odmaknjeno konkretnih 28 centimetrov. Motor in menjalnik sta pred morebitnimi udarci zaščitena z debelo jekleno ploščo.

A odlično vzmetenje ni namenjeno le razgibanemu terenu, ampak se odlično obnaša tudi na avtocesti pri višjih hitrostih, kjer raptorjev zadek prav nič ne poskakuje, kakor se to zna dogajati pri nekaterih poltovornjakih s praznim kesonom. Ima pa malo manjšo nosilnost, čeprav lahko vleče dvoinpoltonsko prikolico.

Moči ne manjka

Raptor ima enak motor kot najmočnejši ranger: dvolitrski štirivaljni dizel z dvema turbinskima polnilnikoma, ki mu pomagata razviti 213 konjskih moči in 500 Nm navora. Morda bi si kdo želel večje prostornine, a dejansko se tale bi-turbodizel s svojim 10-stopenjskim samodejnim menjalnikom obnaša krasno v vseh terenskih razmerah in načinih vožnje.

281 mm odmika od tal premore raptor.

Teh je kar šest: poleg normalnega in športnega so tu še programi za travo, makadam in sneg, blato in pesek, skale ter način baja, ki naj bi bil idealen za hitro terensko vožnjo v slogu slovite dirke Baja California.

Motor in menjalnik sta zaščitena pred udarci.

Kakor koli že, za vsak teren se nekaj najde, menjalnik pa temu primerno prilagaja prestavna razmerja in vrtljaje motorja. Na voljo imamo tudi reduktor in elektronsko nadzorovano zaporo zadnjega diferenciala. Med dvo- in štirikolesnim pogonom lahko preklapljamo med vožnjo, za vklop/izklop reduktorja pa se je treba ustaviti in prestaviti ročico menjalnika v položaj N. Za tiste, ki imajo radi popoln nadzor, je tukaj še ročni način M, kjer prestavljamo z obvolanskima ročicama.

Pravi terenec

Z raptorjem se je pravo veselje popeljati po razritih neasfaltiranih cestah in verjetno tudi brezpotjih (vožnja v naravi pri nas ni dovoljena). A tudi v okolici Ljubljane se najdejo že precej zdelane gozdne ceste, po katerih se smeš voziti z avtom in kjer naletiš tudi na kakšen bolj zahteven odsek. Prednja sedeža sta odlična in dajeta veliko opore tako na cesti kakor na terenu, pa tudi na zadnji klopi ne manjka prostora, na voljo je celo standardna 220-voltna vtičnica.

Ford ranger raptor 2.0 ecoblue 157 kW, dvojna kabina 4x4 Ford ranger raptor 2.0 ecoblue 157 kW, dvojna kabina 4x4 Motor: štirivaljni turbodizelski Gibna prostornina: 1996 cm3 Največja moč: 157 kW (213 KM) pri 3750 vrt./min. Največji navor: 500 Nm pri 1500–2750 vrt./min. Pogon: štirikolesni, 10-stopenjski samodejni menjalnik Masa praznega vozila: 2246 kg Največja dovoljena masa: 3270 kg Mere (D/Š/V): 5363/2180/1873 mm (z vlečno kljuko) Medosna razdalja: 3220 mm Posoda za gorivo: 80 l Najvišja hitrost: 180 km/h Pospešek do 100 km/h: 9,0 s Povprečna poraba goriva (ECE): 8,9 l/100 km Izpust CO 2 : 204 g/km Uradni zastopnik: Summit Motors Ljubljana Maloprodajna cena: 57.850 evrov (testni model 55.850 evrov s popustom) Euro NCAP: *****

Kakšno veselje se je z navdušeno mularijo na zadnji klopi zapeljati po velikih lužah na podeželskih cestah, ko blatna voda in kosi blata letijo naokoli, raptor pa se brez težav prerine čez vsako svinjarijo!

Voznih načinov je kar šest.

Zaradi vsega tega je nekoliko dražji od običajnega najmočnejšega rangerja. A z bogato opremo in izjemnim podvozjem ter široko uporabnostjo je vreden vsakega evra. Le za šminkiranje po mestu ni ravno najprimernejši, saj je kar težko najti ustrezen parkirni prostor ...